Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında gerçekleşecek rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Royal Antwerp'in konuğu olacak. Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalan turuncu lacivertlilerin gruplara kalmak için son şansı. Peki, Antwerp Başakşehir hangi kanalda? İşte yanıtlar…
ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Heyecanlı karşılaşma 25 Ağustos 2022 (bugün) gerçekleşecek.
UEFA Konferans Ligi mücadelesi TSİ 21.45'te oynanacak.