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Giriş Tarihi: 25.8.2022 15:48

Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi heyecanında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda grup maçları için Royal Antwerp karşısında olacak. Taraftarlar Antwerp Başakşehir hangi kanalda, şifresiz mi soruları yanıt aramaya başladı. İlk maçtaki 1-1’lik skorun ardından rövanş maçı heyecanı yaşanıyor. Peki, Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler…

Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında gerçekleşecek rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Royal Antwerp'in konuğu olacak. Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalan turuncu lacivertlilerin gruplara kalmak için son şansı. Peki, Antwerp Başakşehir hangi kanalda? İşte yanıtlar…

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanlı karşılaşma 25 Ağustos 2022 (bugün) gerçekleşecek.

UEFA Konferans Ligi mücadelesi TSİ 21.45'te oynanacak.

ROYAL ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen Başakşehir maçı TRT 1 canlı yayın ile naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Nainggolan, Yusuf, Gerkens, Miyoshi, Tenorio, Balikwisha, Frey

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Mounir, Okaka

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Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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