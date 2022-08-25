Antwerp Başakşehir hangi kanalda? Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında gerçekleşecek rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Royal Antwerp'in konuğu olacak. Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. Evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalan turuncu lacivertlilerin gruplara kalmak için son şansı. Peki, Antwerp Başakşehir hangi kanalda? İşte yanıtlar…