AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere YKS tercihleri, 5 Ağustos'ta sona erecek ve üniversite kayıtları 22 Ağustos'ta başlayacak. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden ve yeni kayıt olacak olan öğrenciler ise Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri araştırmasına çıktı. Öte yandan herhangi bir yükseköğretim kurumundan eğitim alarak mezun olanlar ise sınavsız AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 takvimleri yayınlandı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 ATA AÖF, AUZEF ve Anadolu AÖF kayıt tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...