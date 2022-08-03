AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere YKS tercihleri, 5 Ağustos'ta sona erecek ve üniversite kayıtları 22 Ağustos'ta başlayacak. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden ve yeni kayıt olacak olan öğrenciler ise Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri araştırmasına çıktı. Öte yandan herhangi bir yükseköğretim kurumundan eğitim alarak mezun olanlar ise sınavsız AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 takvimleri yayınlandı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 ATA AÖF, AUZEF ve Anadolu AÖF kayıt tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları, 22 Ağustos - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.
Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022
Kayıt Yenileme: 3 Ekim - 17 Ekim 2022
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları, 22 Ağustos 2022 Pazartesi- 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında alınacak.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları, 06 Haziran - 02 Ekim tarihleri arasında alınacak. Kesin kayıtlar ise 29 Ağustos – 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle ''İkinci Üniversite Kayıt Sayfası'' üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.
Güz Yarıyılı
Ders Kayıt - 26 Eylül - 30 Eylül 2022
Mazeretli ders kayıt - 3 Ekim - 7 Ekim 2022
Dersler - 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023
Ara Sınav - 19 - 20 Kasım 2022
Final Sınavı - 7 Ocak - 12 Şubat 2023
Bütünleme Sınavı - 11-12 Şubat 2023
Bahar Yarıyılı
Ders Kayıt - 13 - 17 Şubat 2023
Mazeretli ders kayıt - 20-24 Şubat 2023
Dersler - 20 Şubat-26 Mayıs 2023
Ara Sınav - 8 - 9 Nisan 2023
Final Sınavı - 20-21 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı - 8 - 9 Temmuz 2023
Mezuniyet Üç Ders Sınavı - 13 Ağustos 2023
İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite kayıtları, 1 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular, ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.