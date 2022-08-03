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Giriş Tarihi: 3.8.2022 14:28

AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri, üniversite eğitimini açıktan tamamlamak veya sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF akademik takvimlerini yayınladı. Böylece AÖF ilk kayıt, kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihleri

AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere YKS tercihleri, 5 Ağustos'ta sona erecek ve üniversite kayıtları 22 Ağustos'ta başlayacak. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden ve yeni kayıt olacak olan öğrenciler ise Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri araştırmasına çıktı. Öte yandan herhangi bir yükseköğretim kurumundan eğitim alarak mezun olanlar ise sınavsız AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini sorguluyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 takvimleri yayınlandı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 ATA AÖF, AUZEF ve Anadolu AÖF kayıt tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları, 22 Ağustos - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022

Kayıt Yenileme: 3 Ekim - 17 Ekim 2022

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları, 22 Ağustos 2022 Pazartesi- 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında alınacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları, 06 Haziran - 02 Ekim tarihleri arasında alınacak. Kesin kayıtlar ise 29 Ağustos – 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle ''İkinci Üniversite Kayıt Sayfası'' üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekir.

Güz Yarıyılı

Ders Kayıt - 26 Eylül - 30 Eylül 2022

Mazeretli ders kayıt - 3 Ekim - 7 Ekim 2022

Dersler - 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

Ara Sınav - 19 - 20 Kasım 2022

Final Sınavı - 7 Ocak - 12 Şubat 2023

Bütünleme Sınavı - 11-12 Şubat 2023

Bahar Yarıyılı

Ders Kayıt - 13 - 17 Şubat 2023

Mazeretli ders kayıt - 20-24 Şubat 2023

Dersler - 20 Şubat-26 Mayıs 2023

Ara Sınav - 8 - 9 Nisan 2023

Final Sınavı - 20-21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı - 8 - 9 Temmuz 2023

Mezuniyet Üç Ders Sınavı - 13 Ağustos 2023

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite kayıtları, 1 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular, ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

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AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!
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