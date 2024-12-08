Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanırken, öğrenciler sınav sonuçlarının ve sorular ile cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
AÖF soruları ve cevap anahtarı sınav oturumları bittikten sonra sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak. Konuya ilişkin duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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