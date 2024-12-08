Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanırken, öğrenciler sınav sonuçlarının ve sorular ile cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?