Haberler Yaşam Haberleri AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri: 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? AÜ’den açıklama!
Giriş Tarihi: 13.6.2022 23:10

AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri: 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? AÜ’den açıklama!

AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri: 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? AÜ’den açıklama!

AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Açık Öğretim Fakültesi sınavları sona erdi ve final sınavlarından sonra bazı öğrenciler derslerini geçmekte başarısız oldu. Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman 2022 sorularını yöneltiyor. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve başvuru ücretleri araştırılıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıt kılavuzu 2022!

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları sona erdi. Böylece AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri açıklandı. Final sınavlarını geçemeyen birçok öğrenci, fakültede büt olmadığı için AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve başvuru ücretlerini araştırıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıt kılavuzu 2022!

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 – 2022 AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran ile 01 Temmuz arasında yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavları 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Yaz okulu dönem ortalamanı belirler. Sınavın başarı notuna ortalaması yüzde yüzdür.

AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor.

AÖF YAZ OKULUNA KİM GİREBİLİR?

"Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir."

AÖF BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF bütünleme bulunmuyor. Final sınavlarından başarılı sonuç alamayan öğrenciler yaz okulu ile derslerini geçebilirler.

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AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri: 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? AÜ’den açıklama!
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