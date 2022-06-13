AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri: 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? AÜ’den açıklama!

AÖF YAZ OKULUNA KİM GİREBİLİR?

"Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir."