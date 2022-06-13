AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri: 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri ne zaman, başvuru şartları neler? AÜ’den açıklama!

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları sona erdi. Böylece AÖF yaz okulu kayıt başvuru tarihleri açıklandı. Final sınavlarını geçemeyen birçok öğrenci, fakültede büt olmadığı için AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve başvuru ücretlerini araştırıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıt kılavuzu 2022!
2021 – 2022 AÖF yaz okulu kayıtları 27 Haziran ile 01 Temmuz arasında yapılacak.
Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor.
"Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir."
AÖF bütünleme bulunmuyor. Final sınavlarından başarılı sonuç alamayan öğrenciler yaz okulu ile derslerini geçebilirler.