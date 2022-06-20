AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınav takvimi 2022: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve ücreti ne kadar?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları Haziran ayının son haftası başlayacak. AÖF yaz okulu sınavı ise Ağustos ayında yapılacak. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olarak açıklanmıştır. Peki; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınav takvimi 2022.