AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınav takvimi 2022: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve ücreti ne kadar?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları Haziran ayının son haftası başlayacak. AÖF yaz okulu sınavı ise Ağustos ayında yapılacak. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olarak açıklanmıştır. Peki; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınav takvimi 2022.
AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.