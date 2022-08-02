AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta, yüz yüze mi online mı?

AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak sorusu yanıtlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada sınav tarihi, saati ve şekli ile ilgili detaylar öğrenciler için paylaşıldı. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı da AÖF AÖS sistemi üzerinden ziyaret edilmeye başladı. Peki, 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtlar…