AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL öğrencileri için ikinci dönem sınav maratonunun takvimi netleşti. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin duyurusuyla Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavlarının ve e-Sınav uygulamasının tarihleri belli oldu. Sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen günlere göre hazırlıklarını planlıyor.