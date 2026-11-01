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Giriş Tarihi: 1.11.2026 15:18

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında derslerinden başarılı olmak ve mezuniyet şartlarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından açıklanan sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İkinci dönem sınavları yazılı ve e-Sınav olarak iki ayrı uygulamayla gerçekleştirilecek.

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AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
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AÖL öğrencileri için ikinci dönem sınav maratonunun takvimi netleşti. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin duyurusuyla Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavlarının ve e-Sınav uygulamasının tarihleri belli oldu. Sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen günlere göre hazırlıklarını planlıyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları

1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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1. DÖNEM AÖL E-SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem e-Sınavı 28 Kasım 2026– 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacaktır.

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AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?
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