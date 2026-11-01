AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | MEB ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL öğrencileri için ikinci dönem sınav maratonunun takvimi netleşti. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin duyurusuyla Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavlarının ve e-Sınav uygulamasının tarihleri belli oldu. Sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen günlere göre hazırlıklarını planlıyor.
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları
1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.
Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.