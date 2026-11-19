AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerini hangi ekrandan alabileceklerini ve sınav yerlerini nereden öğreneceklerini araştırmaya başladı. Sınav merkezlerinin yanı sıra hangi gün ve saatte sınava gireceklerini de öğrenmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav tarihlerini ve oturum saatlerini duyurdu.