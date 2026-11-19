AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerini hangi ekrandan alabileceklerini ve sınav yerlerini nereden öğreneceklerini araştırmaya başladı. Sınav merkezlerinin yanı sıra hangi gün ve saatte sınava gireceklerini de öğrenmek isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav tarihlerini ve oturum saatlerini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem takvimine göre AÖL e-Sınav giriş belgeleri 25 Kasım Çarşamba günü erişime açılacak. Okullarda yapılacak yazılı sınavlara katılacak öğrenciler ise fotoğraflı sınav giriş belgelerini 15 Aralık Salı gününden itibaren alabilecek.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav giriş belgelerine MEB'in AÖL Öğrenci Giriş Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapıldıktan sonra sınav giriş belgesi görüntülenebilecek.
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Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları, e-Sınav ve yazılı sınav olmak üzere iki farklı uygulamayla GERÇEKLEŞİYOR. Bilgisayar üzerinden yapılacak e-Sınavlar 28 Kasım ile 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler, randevu aldıkları gün ve saatte belirlenen e-Sınav merkezinde sınava katılacak.
AÖL 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık Pazar günü iki oturum halinde yapılacak.
MEB'in yayımladığı sınav duyurusuna göre oturum saatleri şöyle:
MEB'in 17 Kasım'da yayımladığı ek duyuruyla e-Sınav randevu süresi uzatıldı. Öğrenciler, randevu işlemlerini 23 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar tamamlayabilecek.
Genel uygulamaya göre 10 ve daha az sayıda ders seçen öğrencilerin e-Sınav randevusu alması gerekiyor. Randevu işlemini belirtilen süre içinde tamamlamayan öğrenciler, birinci dönem e-Sınavlarına katılamayacak.