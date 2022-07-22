AÖL sınav giriş ekranı: Açık Lise MEB AÖL Açıköğretim Lisesi online sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?

2022 AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI!

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları, 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak devam edecek.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı. AÖL 3.dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar yapılacak.

AÖL SINAVI ONLINE MI?

AÖL 3.dönem sınavları online bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.