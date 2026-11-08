AÖL sınav tarihleri: 2026-2027 MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için hazırlıklar sürüyor. Dönem sonunda başarılı olmak ve mezuniyet yolunda ilerlemek isteyen öğrenciler, MEB'in belirlediği sınav tarihlerini takip ediyor. Yazılı ve e-Sınav şeklinde uygulanacak oturumların takvimi ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.