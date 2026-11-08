Haberler Yaşam Haberleri AÖL sınav tarihleri: 2026-2027 MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.11.2026 17:34

AÖL sınav tarihleri: 2026-2027 MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

2026-2027 AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Kredi kazanmak, dönem derslerini tamamlamak ve mezuniyet şartlarını yerine getirmek isteyen öğrenciler sınav programına yoğunlaştı. Bu kapsamda yazılı sınavların ve e-Sınav uygulamasının tarihleri gündemdeki yerini aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
  • ABONE OL

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için hazırlıklar sürüyor. Dönem sonunda başarılı olmak ve mezuniyet yolunda ilerlemek isteyen öğrenciler, MEB'in belirlediği sınav tarihlerini takip ediyor. Yazılı ve e-Sınav şeklinde uygulanacak oturumların takvimi ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları

1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.

2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 AÖL sınav tarihleri: MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

1. DÖNEM AÖL E-SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem e-Sınavı 28 Kasım 2026– 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL sınav tarihleri: 2026-2027 MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA