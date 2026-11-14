AÖL sınavları ne zaman, e-sınav randevu süresi bitti mi? 2026-2027 Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 1. dönem sınav süreci netleşti. Ders seçimi ve kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürürken gözlerini sınav tarihlerine çevirdi. 2026-2027 AÖL 1. dönem sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı, e-Sınav randevularının son günü ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.
Basılı evrakla okullarda yapılacak yazılı sınavlar 20 Aralık 2026 Pazar günü düzenlenecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında belirlenen e-Sınav merkezlerinde sınava katılacak.
AÖL sınavlarına katılacak öğrencilerin, kendi sınav türlerine göre belirlenen tarihleri ve sınav giriş belgesi işlemlerini takip etmeleri gerekiyor.
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem e-Sınav randevu işlemleri 2 Kasım 2026 tarihinde başladı. Öğrenciler, 16 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar e-Sınav randevularını oluşturabilecek.
Dönem sınavları için 10 veya daha az sayıda ders seçen öğrenciler, ilgili istisnalar dışında e-Sınava katılacak. Randevu işlemleri AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden, MEBİM çağrı merkezi aracılığıyla veya Açık Öğretim birimlerinden yapılabilecek.
Belirlenen tarihlerde e-Sınav randevusu almayan ve e-Sınava girmesi gereken öğrenciler, 1. dönem sınavlarına katılamayacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri farklı tarihlerde erişime açılacak.
e-Sınav randevusu alarak sınava katılacak öğrenciler, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini alabilecek. Basılı evrakla yapılacak yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren belgelerine ulaşabilecek.
Sınav giriş belgeleri, Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak görüntülenebilecek.
Öğrencilerin sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle katılması gerekiyor. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.
MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Kurumları 1. dönem sınav sonuçları 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler, sonuçların ilan edilmesinin ardından AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden sınav puanlarını ve ders durumlarını kontrol edebilecek.
AÖL öğrenci giriş ekranı: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx