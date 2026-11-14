AÖL sınavları ne zaman, e-sınav randevu süresi bitti mi? 2026-2027 Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.

Basılı evrakla okullarda yapılacak yazılı sınavlar 20 Aralık 2026 Pazar günü düzenlenecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında belirlenen e-Sınav merkezlerinde sınava katılacak.

AÖL sınavlarına katılacak öğrencilerin, kendi sınav türlerine göre belirlenen tarihleri ve sınav giriş belgesi işlemlerini takip etmeleri gerekiyor.