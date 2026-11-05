AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 Açık Lise 1. dönem sınav takvimi belli oldu!

2026-2027 AÖL 1. dönem sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav hazırlıkları sürerken e-Sınav randevu işlemleri de başladı. Seçtikleri ders sayısına göre elektronik ortamda veya yüz yüze sınava girecek öğrencilerin, kendileri için belirlenen sınav takvimini dikkate alması gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler, belirlenen okullarda iki oturum halinde düzenlenecek sınavlara katılarak seçtikleri derslerden sorumlu olacak. Elektronik sınav uygulamasına dahil olan öğrenciler için ise farklı bir sınav takvimi geçerli olacak.
Açık Lise e-Sınavları, 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında MEB tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde düzenlenecek. Dönem içerisinde 10 ve daha az ders seçen öğrenciler, randevu aldıkları gün ve saatte elektronik ortamda sınava girecek.
AÖL 1. dönem e-Sınav randevu işlemleri 2 Kasım tarihinde başladı. Elektronik sınava katılacak öğrencilerin 16 Kasım saat 23.59'a kadar randevularını tamamlamaları gerekiyor. Randevular, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak alınabiliyor.
Açık Lise öğrencilerinin sınava girecekleri merkez, tarih ve oturum bilgilerini gösteren sınav giriş belgeleri, sınav türüne göre farklı günlerde erişime açılacak. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 25 Kasım tarihinden, yazılı sınava katılacak öğrenciler ise 15 Aralık tarihinden itibaren fotoğraflı giriş belgelerini alabilecek.
AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 21 Ocak 2027 Perşembe günü açıklanacak. Yazılı sınavlara veya elektronik sınavlara katılan öğrenciler, sonuçlarının ilan edilmesinin ardından aldıkları notları ve ders durumlarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden inceleyebilecek.