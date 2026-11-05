AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 Açık Lise 1. dönem sınav takvimi belli oldu!

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler, belirlenen okullarda iki oturum halinde düzenlenecek sınavlara katılarak seçtikleri derslerden sorumlu olacak. Elektronik sınav uygulamasına dahil olan öğrenciler için ise farklı bir sınav takvimi geçerli olacak.