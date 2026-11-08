Apartmanlarda mantolama tarih oluyor! Yerini bu sistem alıyor

MANTOLAMADAN DAHA MI PAHALI?

Havalandırmalı cephe sistemlerine geçmek isteyen bina sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri maliyet oluyor.

Bu uygulamada yalnızca yalıtım malzemesi değil, taşıyıcı alt konstrüksiyon, bağlantı elemanları, dış kaplama panelleri ve işçilik de maliyete dahil ediliyor. Bu nedenle geleneksel mantolama uygulamasına göre daha yüksek ilk yatırım maliyeti ortaya çıkabiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın bina teknolojileri değerlendirmesinde de havalandırmalı cephelerin bazı geleneksel dış cephe yalıtım çözümlerine kıyasla daha maliyetli olabileceğine dikkat çekiliyor.