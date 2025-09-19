ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: MEB ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor, kaç gün sürecek?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Eylül ayında ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için ara tatil tarihlerini açıkladı. Açıklamanın ardından özellikle kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil merak konusu oldu. İşte öğrencilerin beklediği ilk ara tatilin tarihi…
BİRİNCİ ARA TATİL TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Kasım ara tatiliyle birlikte öğrenciler okullara kısa bir süreliğine ara vererek dinlenme fırsatı bulacak.
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026, Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026, Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim-öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026, Cuma