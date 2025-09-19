Haberler Yaşam Haberleri ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: MEB ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 19.9.2025 18:30

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimini paylaştı. Eylül ayında ders zilinin çalmasıyla öğrenciler yeni döneme başladı. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Peki, öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil hangi tarihlerde olacak? İşte detaylı ara tatil takvimi…

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Eylül ayında ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için ara tatil tarihlerini açıkladı. Açıklamanın ardından özellikle kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil merak konusu oldu. İşte öğrencilerin beklediği ilk ara tatilin tarihi…

BİRİNCİ ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Kasım ara tatiliyle birlikte öğrenciler okullara kısa bir süreliğine ara vererek dinlenme fırsatı bulacak.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026, Cuma

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026, Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim-öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026, Cuma

