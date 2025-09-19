ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: MEB ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor, kaç gün sürecek?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Eylül ayında ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için ara tatil tarihlerini açıkladı. Açıklamanın ardından özellikle kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil merak konusu oldu. İşte öğrencilerin beklediği ilk ara tatilin tarihi…