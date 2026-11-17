TÜBİTAK, ara tatilin öğrenciler için verimli ve eğitici olması amacıyla "Ara Tatilde TÜBİTAK Seninle" temasıyla bir etkinlik takvimi hazırladı. 47 TÜBİTAK bilim merkezinde öğrencilere 3B tasarım ve modelleme ile 3B yazıcı teknolojileri eğitimleri verilerek kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı sunulacak. Ayrıca etkinliklerde TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında başarılı olan gençlerle söyleşiler düzenlenecek. Mersin Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'nda da "Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik", "Biyokeşif: Bitkiler ve Böcekler" temalı eğitimler organize edilecek. Erciyes Üniversitesi'nde ise özel gereksinimli öğrencilerle bilimsel keşif, robotik, fen bilimleri, sanat atölyeleri etkinlikleri yapılacak.

KİTAP OKUMA ATÖLYESİ

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ise çocukların okuma alışkanlıklarını bilimsel merakla birleştirmeyi amaçlayan "Etkileşimli Bilim Okumaları" etkinliği düzenlenecek. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'ndan çıkan "Farklı Düşün Farklı Yaz" kitabından ilham alınarak kurgulanan atölyede de çocuklar, hayal güçlerini harekete geçirecek uygulamalar yapacak.