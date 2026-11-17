Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya
'da devam eden COP31 zirvesi, çocukların ara tatile başlamasıyla hem eğlenme hem de öğrenme alanına dönüştü. Güzel havayı ve tatili fırsat bilen çocuklar, zirvenin halka açık Yeşil Bölgesi'ne akın etti. AFAD'ın Çocuk Etkinlik Köyü'nden TÜBİTAK'ın Bilim Merkezi'ne kadar pek çok alanda atölyelerle çocuklar iklim farkındalığını uygulamalı etkinliklerle öğreniyor. Alandaki Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi'nde özellikle çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması ve yeniden kullanımı uygulamalı olarak anlatılıyor. Alanı ziyaret eden çocuklardan Doğukan Büyükkaya, "Organizasyonu çok beğendim. Burayı yaptıkları için teşekkür ederim. Doğayı korumamız gerektiğini öğrendim" dedi. Atölyede çanta yapan Melis Özdemir ise, "Bence COP31 çok güzel bir yer. Bizim ülkemizde yapılması da harika olmuş. Plastik şişeleri bırakabiliriz, onun yerine kâğıt şişeleri kullanabiliriz, suyu korumak için filtreler takabiliriz" dedi.