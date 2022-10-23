Araba çarpan köpeğin tedavi masrafını sigorta karşılayacak

İzmir'de çarptığı köpeği veterinerde tedavi ettiren avukat Yaşar Uçan'ın tedavi ücretini almak için sigorta şirketine karşı verdiği hukuk mücadelesi sokak hayvanlarına yönelik emsal bir kararla sonuçlandı.Urla'da yaşayan Uçan, geçen ocak ayında aracıyla aniden önüne çıkan bir sokak köpeğine çarptı. Uçan, sağ arka bacağı kırılan köpeği en yakın veterinerde ameliyat ettirdi. Tüm masraflar 5 bin 350 lira tuttu. 1 aylık tedavi bitince köpeği sahiplenip Marshall adıyla bahçesinde bakmayı sürdüren Uçan, en başından itibaren süreç hakkında bilgilendirdiği trafik sigortası acentesinden masrafın tahsilini istedi. Ancak talebinin teminat dışı olduğu yanıtını aldı. Uçan yetkililerle irtibata geçerek, bir hayvana çarpma sonucunda verilen zararın tedavi masraflarının trafik sigortası tarafından karşılandığını hatırlattı. Bu kez de masrafın yüzde 50'sinin ödenebileceği yanıtını aldı.Uçan bunun üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurarak "Bir anda önüme atlayan ve çarpmak zorunda kaldığım hayvanı o halde orada bırakamazdım. Buna ne ahlakım ne de vicdanım müsaade ederdi, kaldı ki Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de bu suçtur" dedi. Yaptırdığı trafik poliçesinin teminatı kapsamı gereği miktarın kendisine ödenmesini talep eden Uçan, Karayolları Trafik Kanunu'na göre zarar verilenin araç olmasının şart olmadığını kaydetti. Ancak tahkim komisyonundan da olumsuz yanıt aldı.Uçan'ın itirazı üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti emsal bir karar aldı. Heyet, "Zarar gören hayvan sahipsiz de olsa, her vatandaşın hayvanın yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır" dedi. Sigortacının, aracı kullanırken bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına, bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı sigorta yaptırana düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin ettiğinin altını çizdi. Heyet, tedavi masrafının Uçan'a ödenmesine hükmetti.