Haberler Yaşam Haberleri Araba Story Sözleri - Arabada Story Çekerken Yazılacak Havalı, Kısa, Uzun Sözler
Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:11

Araba Story Sözleri - Arabada Story Çekerken Yazılacak Havalı, Kısa, Uzun Sözler

Araba story sözleri son dönemin yükselen modası olarak tanımlanabilir. Araba artık pek çok genç için bir tutku aracıdır. Aynı zamanda bu arabalarda çekilmiş olan storyler de üzerlerine eklenen müzikler ve yazılan yazılar ile son derece çeşitli hale geldi. Bu noktada atılan storyi farklı kılmak için araba story sözlerini araştırmak ve arabada story çekerken yazılacak havalı, kısa, uzun sözleri öğrenmek gerekmektedir.

Araba Story Sözleri - Arabada Story Çekerken Yazılacak Havalı, Kısa, Uzun Sözler

Arabada story sözleri çoğu insanın kendi düşüncelerini ifade ettiği bir yöntemdir. Eklenen müziğin ve yazılan sözün anlamına göre takipçilere bir mesaj verilir ya da bir düşünce aktarılmaya çalışılır. Bazı sözleri kişiler kendileri yazar, bazı sözler de popülerleşmiştir ve çoğu kişi tarafından kullanılır. Story'ye yazı eklemenin en iyi yolu araba story sözlerini araştırmak ve arabada story çekerken yazılacak havalı, kısa, uzun sözleri bilmektir.

Araba Story Sözleri

Arabada story atmak yani hikaye paylaşmak son zamanların en ünlü modalarından bir tanesidir.

Özellikle genç kitlenin beğendiği araba storyleri popülerleştikçe bu hikayelere eklenen müzikler ve hikayelerin üzerine yazılan sözler çeşitlilik kazanmakta.

Hal böyle olunca arabada story çekmek için pek çok farklı müzik ve söz mevcut hale geldi.

Arabada Story Çekerken Yazılacak Havalı Sözler

Arabada story çekerken hikayeye yazılabilecek olan bazı havalı sözler aşağıdaki gibidir.

  • "Hayaller de güzeldi yaşanabilseydi"

  • "Bir kişinin arabası başka birinin manzarasıdır"

  • "Yapmak istediğin her şeyi yapabilene kadar, yapman gereken her şeyi yap."

Arabada Story Çekerken Yazılacak Kısa Sözler

  • "Mecburum geçmeye..."

  • "Arkadaşın çoktur ama zor gününde hangisi olur..."

  • "Kırdığın bu kalp, porselen takımı değil."

  • "Bir gülüşü var sıkıyorsa vazgeç der gibi..."

  • "Gönül kimi severse aşk onda güzeldir..."

Arabada Story Çekerken Yazılacak Uzun Sözler

  • "Bir kıyafeti ayakkabı tamamlar. Bir arabayı ise jantlar."

  • "Bulutlar bile fısıldadı seni ne kadar çok sevdiğimi...

  • "Diyelim ki her şey yoluna girdi. Sence ben o yolu aynı hevesle tekrar yürür müyüm?

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
Fransız TV kanalında skandal! Konuğu "Filistinlileri savunmayı bırak" diye azarladı
İsrail’in yalanlarla dolu propagandası gözler önünde! Önce algı sonra katliam: Fotoğrafını çekip sırtından vurdular
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eren Erdem Özgür Özel’e şeref sözünü hatırlatıyor, ortamı siz hayal edin
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tarih verdi! 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Ölen akrabaları ile birlikte yaşıyorlar, su bile içiriyorlar! "Onları ölü değil hasta olarak görüyoruz"
"Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ellerini taşın altına koydular"
Exten next olmazmış! Jennifer Lopez'le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi
Ey vefa! Hoş geldin
ARKADAŞINA GÖNDER
Araba Story Sözleri - Arabada Story Çekerken Yazılacak Havalı, Kısa, Uzun Sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA