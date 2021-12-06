Arabada sigara içme cezası 2021: Özel araçta sigara içme cezası ne kadar, kaç TL?

Arabada sigara içmek, hem ülkemizde uygulanan dumansız hava sahası uygulamalarına ters düşmekte hem de trafik güvenliğiyle ilgili riskler teşkil etmektedir. Araç kullanımı sırasında sürücünün sigara içmesi sürüş güvenliği açısından risk oluşturacağı gibi, yolcuların sigara kullanması da araç içinde yoğun duman oluşumuna neden olacağı için yine sürücünün dikkatini dağıtan bir unsur olacaktır. Ayrıca araç içinde sigara kullanımı, o anda araçta bulunan herkes için sağlık konusunda riskler taşıdığından, ülkemizde arabada sigara içmek yasal olarak para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇMENİN CEZASI

Özel araçta sigara içmek, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yasaklanmıştır. "Dumansız hava sahası" uygulamaları ve sürüş güvenliği bakımından önemsenen arabada sigara içme yasağı, emniyet ekipleri tarafından titizlikle takip edilmekte ve özel araçla yolculuk sırasında araçta sigara içtiği tespit edilenlere cezai işlem uygulanmaktadır. Kapalı alanda sigara içme yasağı kapsamında olan tüm mekânlar gibi, araçlarda seyir halindeyken sigara tüketimi de kapalı alanda sigara içme yasağına tâbidir. Kapalı alanlarda tütün ürünleri tüketenlere 2020 yılında 188 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2021 yılında 205 TL'ye çıkmıştır.

ARABADA SİGARA İÇME CEZASI SADECE SÜRÜCÜYE Mİ YAZILIR?

Arabada sigara içme cezası kimi zaman, sadece sürücünün dikkatini dağıtması bakımından verilen bir ceza olarak düşünülmektedir. Bu nedenle de arabada sigara içme yasağının sadece sürücü için geçerli olduğu zannedilmektedir. Oysa bu yasak, arabada bulunan herkes için geçerlidir. Dumansız hava sahası uygulamaları kapsamında, özel araçlarda sigara kullanmak yolcular için de yasaktır.

ARABADA SİGARA İÇME CEZASI KANUN MADDESİ

Arabada sigara içmek, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yasaklanmıştır. Bu kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde tütün ürünlerinin "Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında" tüketilemeyeceği hükmü yer almaktadır.