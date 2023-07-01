Arabalar Karakterleri - Şimşek McQueen (Cars) Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Arabalar karakterleri Arabalar filminin dünyaca ünlü hale gelip neredeyse bütün çocukların sevgisini kazanmasında en büyük rolleden birini oynamıştır. Arabalar filmine başarısını kazandıran Arabalar karakterler cars karakterleri ve özellikleri tam da bu nedenle özel bir anlam taşımaktadır. Tüm dünyada beğenilmiş ve üç adet filmi çıkmış şimşek mcqueen karakterleri detaylı ve kolay anlaşılabilir bir şekilde içerikte okurlarımıza aktarıldı.
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Arabalar karakterleri her biri kendine has özellikleri ve şirinlikleriyle yalnızca çocukların değil büyüklerin de favori çizgi filmlerinden biri olmuştur. Özgün ismiyle Cars karakterleri ve özellikleri izleyicinin beğenisini kazanmış, dikkatlice yazılmış senaryolar ve animasyonlardaki başarılar sayesinde son derece kaliteli bir yapım olmuştur. Tabiri caizse yıllara meydan okumayı başaran bu yapım günümüzde de sevilen çizgi filmler arasındadır. İşte Şimşek McQueen karakterleri ve Arabalar kahramanları...
Arabalar Karakterleri
Arabalar filmi dünyada son derece büyük bir sükse yaratarak tüm zamanların en izlenen ve en beğenilen animasyonlarından biri haline gelmiştir. Arabalar genel olarak eğlenceli bir animasyonun olmasından ziyade çocuklara birlik ve beraberliğin gücünü, karakterli rekabetin önemini, önemli olanın yarışı kazanmak değil, iyiliği korumak olduğunu aktaran, mesajlarla dolu harika bir animasyondur.
Filmin bu denli kalıcı olmasının sebeplerinden biri de doğal olarak bu filmin özenle yazılmış olan karakterleridir. Bir alt başlıkta belirtmiş olduğumuz karakterler filmin ana gövdesini meydana getirir ve filmin bu kadar sükse yapmasındaki temel nedenlerden bir tanesidir.
Arabalar Film Karakterleri
Pixar tarafından üretilmiş çok başarılı bir animasyon olan Arabalar filminin ana karakterleri aşağıdaki gibidir.
McQueen (Lightning McQueen): McQueen ya da Türkçe'ye çevrilen adıyla Şimşek McQueen, kırmızı renkte, hızlı bir yarış arabasıdır. McQueen başlangıçta yaramaz bir çaylak olarak henüz çocuksu özellikler göstermektedir. Amacı Piston Kupası adındaki büyük bir organizasyonda zafer elde etmektir. Kendisi bencil ve kendinden başkasını düşünmeyen biriyken bir kaza sonucu Radiatör Springs adındaki bir kasabaya düşmesi ve burada yaşadıkları sonunda bambaşka bir kişilik kazanacaktır.
Sally Carrera: Radiator Springs'de yaşayan, mütevazi bir Porsche araçtır. Sally, McQueen ile son derece yakın bir ilişki kurup zamanla onun hayatındaki en önemli karakterlerden biri haline gelir. Radiator Springs'de çok sevilen Sally, bir avukattır.
Tom Water: Şimşek'in en iyi arkadaşıdır. Komik ve eğlenceli biri olan Tom, eski bir çekici kamyonettir. Mizah yeteneği çok güçlüdür ve McQueen ile birlikte eğlenceli maceralara adım atar.
Doc Hudson: Eski ve gizemli bir araç olan Doc Hudson, Bir Hudson Hornet yarış aracıdır. Eskiden Piston Kupası'nda çok başarılı olup 3 adet kupa kaldırmıştır. Yaşadığı elim kaza sonucu yarış hayatına son vermek zorunda olan Doc, pistlere küsmüştür. Fakat McQueen ile tanıştıktan sonra onun akıl hocalığını yapmaya başlayacaktır.
Luigi ve Guido: İkili Radiator springs'te bir lastik dükkânı işletmektedirler. Luigi dükkânın sahibi, Luigi ise onun yardımcısıdır. İtalyan araçlarına bayılan ikili Şimşek'in Pit Stop ekibinde etkili bir görev sahibidirler.