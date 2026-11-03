Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Kışın araca bindiğinizde nefesinizden ve kıyafetlerinizdeki nemden dolayı camlar hızla buğulandığını fark etmişsinizdir. Bu durum sürücülerin görüşünü anında kapatarak sürüş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor.
Çoğu sürücünün yaptığı en büyük hata, iç hava sirkülasyonu butonunu açık bırakmaktır. Bu buton dışarıdan temiz hava girmesini engeller ve kabin içindeki nemli havanı sürekli içeride döndürerek camların daha fazla buğulanmasına neden olur.
Buğudan hızlıca kurtulmak için sirkülasyon butonunu kapatıp havalandırmanın dışarıdaki taze havayı içeri almasını sağlamalısınız. Dışarıdan gelen kuru hava, kabindeki nem oranını hızla düşürecektir.
Klima (A/C) sadece soğutma yapmaz; aynı zamanda araç içindeki havayı kurutan güçlü bir nem alıcı görevi görüyor. Sıcaklığı maksimuma getirseniz bile A/C butonunu açık tutmak camlardaki nemi saniyeler içinde çeker.
Isıtıcıyı sıcak konuma getirip klima (A/C) sistemini devreye soktuğunuzda içeriye kuru ve sıcak hava verilir. Bu birleşim, cam yüzeyinde biriken su damlacıklarını en hızlı buharlaştıran yöntemdir.
Havalandırma üfleme yönünü doğrudan ön cama veren "Defrost" yani buz çözme moduna getirmelisiniz. Fan hızını en yüksek seviyeye çıkarmak, sıcak ve kuru havanın cama temas yüzeyini artırır.
Ön cam yönlendirmesi açıldığında sistem otomatik olarak dış hava alımını aktif ediyor. Yan havalandırma kanallarını da yan camlara doğru çevirerek dikiz aynası görüşünüzü hızlıca netleştirebilirsiniz.
Camların iç yüzeyinde biriken toz ve yağ katmanı, su buharının tutunmasını kolaylaştırır. Cam içlerini mikrofiber bez ve cam temizleyici ile düzenli silerseniz buğu oluşumunu ciddi oranda önlersiniz.
Araç içinde bırakılan ıslak şemsiyeler veya kar/yağmur suyu dolmuş kauçuk paspaslar gece boyunca kabin nemini tavan yaptırır. Sabah çalıştırdığınızda oluşan yoğun buğuyu önlemek için paspaslardaki suyu boşaltmalısınız.