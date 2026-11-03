Haberler Yaşam Haberleri Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor
Giriş Tarihi: 03.11.2026 14:37

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Soğuk günlerde silecekleri açsanız bile araca bindiğiniz an camların buğulanması insanı çileden çıkarabiliyor. Sürücülerin çoğunun fark etmeden yaptığı o küçük hatayı düzeltince camlar tek bir tuşla saniyeler içinde buğusunu çözüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor
  • ABONE OL

Arabaya adım atar atmaz camların hemen buğulanması önümüzü görmeyi zorlaştırıyor. Havalandırmada yapılan basit bir yanlış da buğuyu silmek yerine iyice artırıyor. Sileceklerle boşuna uğraşmadan camları saniyeler içinde pırıl pırıl yapmanın yolu aslında çok basit.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Kışın araca bindiğinizde nefesinizden ve kıyafetlerinizdeki nemden dolayı camlar hızla buğulandığını fark etmişsinizdir. Bu durum sürücülerin görüşünü anında kapatarak sürüş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Camlar buğulandığında ilk bastığınız o butonun aslında buğuyu artırdığını biliyor musunuz?

Çoğu sürücünün yaptığı en büyük hata, iç hava sirkülasyonu butonunu açık bırakmaktır. Bu buton dışarıdan temiz hava girmesini engeller ve kabin içindeki nemli havanı sürekli içeride döndürerek camların daha fazla buğulanmasına neden olur.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Buğudan hızlıca kurtulmak için sirkülasyon butonunu kapatıp havalandırmanın dışarıdaki taze havayı içeri almasını sağlamalısınız. Dışarıdan gelen kuru hava, kabindeki nem oranını hızla düşürecektir.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Klimayı sadece yazın soğutmak için mi kullanıyorsunuz?

Klima (A/C) sadece soğutma yapmaz; aynı zamanda araç içindeki havayı kurutan güçlü bir nem alıcı görevi görüyor. Sıcaklığı maksimuma getirseniz bile A/C butonunu açık tutmak camlardaki nemi saniyeler içinde çeker.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Isıtıcıyı sıcak konuma getirip klima (A/C) sistemini devreye soktuğunuzda içeriye kuru ve sıcak hava verilir. Bu birleşim, cam yüzeyinde biriken su damlacıklarını en hızlı buharlaştıran yöntemdir.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Havayı doğrudan cama yönlendirin, görüşü netleştirin!

Havalandırma üfleme yönünü doğrudan ön cama veren "Defrost" yani buz çözme moduna getirmelisiniz. Fan hızını en yüksek seviyeye çıkarmak, sıcak ve kuru havanın cama temas yüzeyini artırır.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Ön cam yönlendirmesi açıldığında sistem otomatik olarak dış hava alımını aktif ediyor. Yan havalandırma kanallarını da yan camlara doğru çevirerek dikiz aynası görüşünüzü hızlıca netleştirebilirsiniz.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Kirli camların temiz camlara göre neden çok daha hızlı buğulandığını biliyor musunuz?

Camların iç yüzeyinde biriken toz ve yağ katmanı, su buharının tutunmasını kolaylaştırır. Cam içlerini mikrofiber bez ve cam temizleyici ile düzenli silerseniz buğu oluşumunu ciddi oranda önlersiniz.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Araç içinde bırakılan ıslak şemsiyeler veya kar/yağmur suyu dolmuş kauçuk paspaslar gece boyunca kabin nemini tavan yaptırır. Sabah çalıştırdığınızda oluşan yoğun buğuyu önlemek için paspaslardaki suyu boşaltmalısınız.

Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

İç sirkülasyonu kapatmak, A/C klimayı açmak ve havayı ön cama yönlendirmek gibi 3 basit adımla cam buğusuna son verebilirsiniz. Bu basit kuralları uygulayarak kış boyunca güvenli ve net bir görüşle yolculuk yapabilirsiniz.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA