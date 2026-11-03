Arabanızı çalıştırdığınız anda camlarınız buğulanıyor mu? Çoğu sürücü aynı hatayı yapıyor

Camlar buğulandığında ilk bastığınız o butonun aslında buğuyu artırdığını biliyor musunuz?

Çoğu sürücünün yaptığı en büyük hata, iç hava sirkülasyonu butonunu açık bırakmaktır. Bu buton dışarıdan temiz hava girmesini engeller ve kabin içindeki nemli havanı sürekli içeride döndürerek camların daha fazla buğulanmasına neden olur.