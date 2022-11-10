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Giriş Tarihi: 10.11.2022 18:33 Son Güncelleme: 10.11.2022 18:43

Arabasına binerken kurşunladılar

Bayrampaşa'da Tayfun Dayan, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Dayan, bel, bacak ve kalçasından yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Arabasına binerken kurşunladılar

Olay, saat 13.10 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araç içinde bekleyen 2 şüpheli, Tayfun Dayan'a evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada saldırdı. Silahtan çıkan kurşunlar Dayan'ın bacak, bel ve kalçasına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dayan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Dayan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Arabasına binerken kurşunladılar
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