Araç Muayene Ücreti Ne Kadar? TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Fiyat Listesi

Araç muayene ücreti her yıl güncellenir. TÜVTÜRK istasyonlarına araç muayene ücreti 2023 verileri bilinerek gidilmelidir. TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu araştırması genellikle yeni yıl yaklaşırken yapılır. Bunun nedeni muayene ücretlerinin yeni yılda güncellenmesidir. Egzoz muayenesi de TÜVTÜRK muayene istasyonlarından yapılabilir. Araç egzoz muayene ücreti ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Araç Muayene Ücreti

Araç muayenesi her araç için zorunlu olan bir kontrol işlemidir. Muayeneyi yapma yetkisi TÜVTÜRK kurumlarına verilmiştir. Hususi araçlar için 2 yılda bir, ticari araçlar için ise her yıl muayene zorunluluğu vardır. Muayenesiz araç kullanmak cezai müeyyide gerektirir. Bu nedenle aracın muayenesinin ne zaman sona erdiği bilinmelidir. Araç muayenesi bitmeden önce TÜVTÜRK resmi internet sitesinden randevu alınarak randevu gün ve saatinde TÜVTÜRK istasyonlarında hazır olunması gerekir.

Araç Muayene Ücreti 2023

Araç muayene ücretleri her yıl yasal otorite tarafından güncellenmektedir. Bu kapsamda gerekli güncelleme 2023 yılında da yapılmıştır. 2023 yılı araç muayene ücretleri aşağıdaki gibidir.

Motosiklet ve traktör için 575,84 TL

Otomobil, kamyonet, minibüs, yarı römork, römork ve arazi araçları için 1130,44 TL

Kamyon, otobüs, tır ve çekici için 1528,10 TL

Araç muayene ücretleri TÜVTÜRK istasyonlarında nakit ya da kredi kartı ile ödenir. Bu nedenle araç muayenesine hazırlıklı şekilde gidilmelidir.

Araç Egzoz Muayene Ücreti

Araç muayenesinden önce egzoz emisyon ölçümünün de yapılması gerekir. Bu muayene de otomobiller için 2 yıl geçerlidir. Araç egzoz muayenesi için de TÜVTÜRK istasyonlarından yararlanabilirsiniz. 2023 yılı için egzoz muayene ücreti 180 TL'dir. Bu ücret de genel muayene ücreti ile birlikte TÜVTÜRK istasyonlarına ödenebilir. Randevu gün ve saatinde TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan muayene işlemi 30-60 dakika içinde tamamlanmaktadır.