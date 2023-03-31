Araç Segmentleri Nelerdir? A, B, C, D Segmenti Araçlar ve Özellikleri Neler, Hangisi Daha İyi?

Araç segmentleri nelerdir ve de segment, baktığımızda aracın konfor, rahatlık ve uzunluk gibi özelliklerine dayalı olduğu için araç çeşitlerine ve markalarına göre kendi içinde sınıflanmaktadır. Bu durumda segmentler neye göre ayrılır baktığımızda ise kullanıcı ihtiyaçları başta gelmektedir. Alfabetik sıralama ile belirtilen segmentlerde a segmenti araçlar en küçük araçlar, b segmenti araçlar 3-7 metre arasında olan araçlar, c segmenti araçlar orta hacimli araçlar olarak sınıflandırılırken d segmenti araçlar ve e segmenti araçlar da farklı özelliklere sahiptir.

Segment Ne Demek?

Segment sözcüğü Türk Dil Kurumundaki sözlük anlamı şu şekilde ifade edilmektedir: Fransızca, isim: Bir organ, yapı ya da bütünün doğal ya da yapay olarak sınırlanmış her bir bölümüdür. Aynı zamanda fiil olarak kullanıldığında ise "bölmek, parçalamak ve parçalara ayırmak" anlamlarında da kullanılmaktadır.

Bu tanımdan yola çıkarak araç segmenti nedir bakacak olursak aracın bütünündeki parçalarda birine verilen isimdir. Aynı zamanda Araçlarda segment, bir otomobil modelinin fiziksel ve teknik bakımdan dâhil olduğu sınıfı ifade ediyor. Yani araçlarda segment, aracın büyüklüğünü, uzunluğunu ve konforunu ifade ederken sürücülerin istekleri de dikkate alınmaktadır.

Araç Segmentleri Nelerdir?

Araç segmentleri müşteri isteklerine göre hazırlanır. Markası fark etmeden bütün otomobil modelleri, genel olarak kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır. Araçların öne çıkan özelliklerini belirleyen bu tasarlama durumu da segment sınıflandırmasının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Segment kavramı ile araçların hangi ihtiyaçları karşılayabileceğini ve de ilk etapta detaylı özelliklerine bakılmaya gerek olmadan daha rahat olup olmayacağı anlaşılabiliyor.

Segmentler Neye Göre Ayrılır?

Otomobiller, fiziksel olarak ilk bakışta uzunluklarına göre sınıflandırılmaktadır. Ardından da kullanım amaçlarına bağlı olarak sürme rahatlığı, performans, yakıt tüketimi ve teknolojik donanım gibi özellikler de devreye girer. Bu doğrultuda baktığımızda ise araçların kapasite ile teknik özelliklerinin ayrımlarını yapmak ve de kolay bir karşılaştırma unsuru yaratmak durumu otomobillerin segmentlere ayrılmasının temel nedenlerini oluşturuyor.

A, B, C, D Segmenti Araçlar ve Özellikleri Nelerdir?

Segment sözcüğünün ne olduğunu öğrendik. Şimdi bu anlamdan ve araç segmentlerinin neye göre sınıflandırıldığından yola çıkarak A, B, C,D, E, F segmenti araçlarına bakacak olursak:

A Segmenti Araçlar: Bu araçlar piyasadaki en küçük araçlar olarak bilinmektedir. Uzunlukları en fazla 3 ya da 7 metredir. En avantajlı yönleri park kolaylığı bakımından şehir içi kullanıma uygundur. Fiyatları da diğer segmentlere göre daha hesaplıdır.

B Segmenti Araçlar: Bu segmenteki araçların uzunlukları 3,7 ya da 4 metre arası olan küçük araçlardır. Bu araçlar uygun fiyatları ile öne çıkar. Bu araçlar özellikle A segmentine göre daha ağır ve güçlüdür. Yine bu araçlar en çok satan araç sınıflarından biridir.

C Segmenti Araçlar: Bunların diğer adları "kompakt sınıf" ya da "alt-orta sınıf" olarak da bilinir. Bu araçlar orta hacimlerinden dolayı bu sınıftaki araçlar "küçük aile otomobili" şeklinde de anılmaktadır. Türkiye'de en çok satan segmenttir.

D Segmenti Araçlar: Bu araçlar özellikle "Üst-orta sınıf" ya da "geniş aile aracı" halk içinde adlandırılmaktadır. Geniş iç mekânı ve (genellikle 1.6 CC'den başlayan) yüksek silindir hacmi ile öne çıkar.

E Segmenti Araçlar: Bu segmentteki araçların "Üst sınıf" olarak adlandırılan ve uzunlukları 5 metreyi aşan lüks araçlar olduğu bilinmektedir. Bu segment araçların motor silindir hacimleri genellikle 2.0 CC'den başlar. Tonaj olarak ağır ve kaliteli malzemelerden üretilirler.

F Segmenti Araçlar: bu araçlar diğer araçlardan farklı olarak "Lüks otomobil sınıfı" olarak da geçer. Geniş iç hacim, yüksek motor gücü ve kaliteli malzeme kullanımının yanı sıra işçilik ve donanım gibi daha üstün özelliklere sahiptir.

Bu Araçların Hangisi Daha İyi?

Segmentler ihtiyaca göre üretildiği için daha iyi ya da daha kötü sınıflandırması yanlış olacaktır. Aşırı kaliteli sevenn birisi F segmenti araç kullanmak isterken orta sınıf takılmak isteyen birisi ise B ya da C segmenti araçlar kullanmak isteyebilir. Yani kişinin isteğine bağlıdır.