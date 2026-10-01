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Giriş Tarihi: 1.10.2026 04:25

Aracın çarpıp kaçtığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçla çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü Barış Sarp Karaca (17), hayatını kaybetti. Kazadan sonra aracıyla kaçan sürücü jandarmanın kapsamlı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına aldı.

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DHA
Aracın çarpıp kaçtığı motosikletli genç hayatını kaybetti
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorlu-Marmaraereğlisi kara yolu üzerindeki Seymen Mahallesi'nin Toptepe mevkisinde meydana geldi.

Özel bir okulda 12'nci sınıf öğrencisi Barış Sarp Karaca idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz sürücüsü ve cinsi belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrilirken, araç ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Karaca'nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan sonra araçla birlikte kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

JASAT, KAÇAN SÜRÜCÜYÜ 1,5 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELEYEREK YAKALADI

Kazadan sonra kaçan aracın yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kapsamlı çalışma başlattı.

Bölgedeki 6 güvenlik kamerasındaki 1,5 saatlik görüntüyü inceleyen jandarma, Karaca'nın kullandığı motosiklet ile çarpışan aracın 62 AL 662 plakalı yakıt tankeri olduğunu belirledi.

Jandarma, tankeri kaza yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Yeni Sanayi Bölgesi'nde park halinde bulup, sürücüsü S.K.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#TEKİRDAĞ #ÇORLU
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