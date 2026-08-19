Haberler Yaşam Haberleri Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:37

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Adalet Sarayı önünde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli motosiklet kullanan çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
  • ABONE OL

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Adalet Sarayı civarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, kontrolden çıkarak elektrikli motosiklet kullanan 28 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulkadir El Biro'u çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen ağır yaralanan genç kurtarılamadı. Gencin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#ŞANLIURFA #AKÇAKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA