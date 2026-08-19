Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Adalet Sarayı civarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, kontrolden çıkarak elektrikli motosiklet kullanan 28 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulkadir El Biro'u çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen ağır yaralanan genç kurtarılamadı. Gencin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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