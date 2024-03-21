Aracında boğazı kesilmiş bir kişi ölü halde bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesinin üzerine, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. isimli kişi olduğunu belirledi.

Olay gerine gelen ekiplerin incelemelerinin sonucunda, hayatını kaybedenin M.S. olduğu belirlenirken, M.S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

M.S.'nin aracına aldığı yabancı uyruklu kişi tarafından olayın gerçekleştirildiğini iddia edildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.