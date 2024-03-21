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Giriş Tarihi: 21.3.2024 22:06 Son Güncelleme: 21.3.2024 22:38

Aracında boğazı kesilmiş bir kişi ölü halde bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşanan olayda, M.S., isimli bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Bekir COŞKUN
Aracında boğazı kesilmiş bir kişi ölü halde bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesinin üzerine, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. isimli kişi olduğunu belirledi.

Olay gerine gelen ekiplerin incelemelerinin sonucunda, hayatını kaybedenin M.S. olduğu belirlenirken, M.S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

M.S.'nin aracına aldığı yabancı uyruklu kişi tarafından olayın gerçekleştirildiğini iddia edildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Aracında boğazı kesilmiş bir kişi ölü halde bulundu
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