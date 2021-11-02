3 yıl kadar önce yaşlı çift arasında anlaşmazlık çıktığı ve bu anlaşmazlık sebebiyle Hüseyin Şentürk, zaman zaman evinden ayrı yatak yorgan attığı arabada yaşamaya başladı.

Şentürk, olay günü saat 18.00 sıralarında evine gidip karısına ve kızına tabancayla ateş açtı. Anne Huriye Şentürk olay yerinde hayatını kaybederken kızları Sevda Şentürk hastane yolunda yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan yaşlı adam 1 kilometre ileride 35 AN 7529 plakalı aracının içinde intihar etti. Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

Aracında kafasına sıktı | Video



YARIM ASIRLIK EVLİLİK

Yaşlı çiftin aslen 55 yıllık evli olduğu bir süre önce geçimsizlik sebebiyle ayrı yaşamaya başladıkları öğrenildi. 3 çocuk sahibi olan çiftin aslen Karacasu'da bağlı Karacaören Mahallesinden oldukları ve Hüseyin Şentürk'ün okullarda temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve 25 yıl kadar önce emekli olduğu öğrenildi.