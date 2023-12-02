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Giriş Tarihi: 2.12.2023 20:12

Aracını kullanırken başından vurularak öldürüldü

Adana'da bir kişi aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Aracını kullanırken başından vurularak öldürüldü

Adana'da Şükrü Akkoyun, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞINDAN VURULDU

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Akkoyun hafif ticari aracıyla ilerdiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar hafif ticari araca defalarca tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Şükrü Akkoyun'un başına isabet etti.

ZANLI ARANIYOR

Kafasından yaralanan Akkoyun, aracıyla işyerine çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Akkoyon'u Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Akkoyun hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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Aracını kullanırken başından vurularak öldürüldü
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