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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:40

Aracını polisin üzerine süren vatandaştan pes dedirten savunma: 'Eşimle boşanma aşamasındayım’

Bursa'da, otomobilini, kendisine ‘dur’ ihtarında bulunan polislerin üzerine sürüp kaçan, 5 kilometrelik takiple yakalanan Batuhan B., “Eşimle boşanma aşamasındayım” diyerek kendini savundu. 40 bin TL ceza kesilip, aracı trafikten menedilen Batuhan B.’nin otomobilini polislerin üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı.

DHA
Aracını polisin üzerine süren vatandaştan pes dedirten savunma: ’Eşimle boşanma aşamasındayım’

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yaparken 16 BDC 827 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü otomobilin polislerin üzerine sürüp kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü.

Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren şüpheli, izini kaybettirmek için Gaziakdemir Mahallesi'nde ara sokaklara girdi. Şüphelinin kaçış güzergahını kapatan ekipler, olası bir kaza ihtimaline karşı da güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından bir sokakta sıkıştırılan şüpheli, bu kez de otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak polisler şüpheliyi, yakalayıp, gözaltına aldı.
Polisler tarafından yakalanan şüphelinin isminin Batuhan B. olduğu belirlendi.

40 BİN TL CEZA YAZILDI
Batuhan B. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.93 promil alkollü olduğu saptandı. Batuhan B, kendisine ceza yazmak isteyen polislere, "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu. Batuhan B.'ye, toplam 40 bin TL ceza kesilirken otomobil de trafikten menedildi.
Batuhan B. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Aracını polisin üzerine süren vatandaştan pes dedirten savunma: 'Eşimle boşanma aşamasındayım’
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