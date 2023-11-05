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Giriş Tarihi: 5.11.2023 12:18 Son Güncelleme: 5.11.2023 12:23

Aracısını mucura kaptıran genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yeni açılan yolda aracını mucura kaptıran Mert Gezeyiş (19) hayatını kaybetti. Kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Mert Gezeyiş’in kullandığı otomobil Elmalı Devlet Hastanesi arkasında yeni açılan yoldan kent merkezine doğru seyir halindeyken  araç mucura girdi. Sürücü kontrolü kaybedince araç takla atarak durdu. Kazayı görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Aracısını mucura kaptıran genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yeni açılan yolda aracını mucura kaptıran Mert Gezeyiş (19) hayatını kaybetti. Kaza saat 23. 00 sıralarında meydana geldi. Mert Gezeyiş'in kullandığı otomobil Elmalı Devlet Hastanesi arkasında yeni açılan yoldan kent merkezine doğru seyir halindeyken araç mucura girdi. Sürücü kontrolü kaybedince araç takla atarak durdu. Kazayı görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEBTTİ

İhbarın ardından bölgeyi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri araç içinde kanlar içindeki Mert Gezeyiş'in yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Gezeyiş'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsinin ardından talihsiz gencin cenazesi ailesi, sevenleri ve arkadaşlarını gözyaşları arasında Topdağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Aracısını mucura kaptıran genç hayatını kaybetti
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