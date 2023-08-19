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Giriş Tarihi: 19.8.2023 13:41 Son Güncelleme: 19.8.2023 14:44

Araçlar şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 11 yaralı

Van-Erciş karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç önce şarampole yuvarlandı ardından elektrik direğine çarptı. Aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki diğer 3 kişinin tedavileri ise sürüyor. Batman’da ise Samanyolu mevkiinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, 8 yaşındaki Bünyamin Koska olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Araçlar şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 11 yaralı

Van-Erciş karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç ilk önce şarampole yuvarlandı, ardından elektrik direğine çarptı. Trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların şarampolden ambulansa taşınmasında vatandaşlar da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Yaralılar, daha sonra tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Otomobil içerisinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise yarım saatlik çalışma sunucu sıkıştığı yerden çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Batman'da meydana gelen trafik kazasında ise 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı. Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu mevkiinde bir otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 8 yaşındaki Bünyamin Koska olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Araçlar şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 11 yaralı
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