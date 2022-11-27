Araçta çakmak gazı bomba gibi patladı

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Emirhan U., arkadaşları Eren Ç. ve Enes K. ile ailesine ait park halindeki otomobilde çakmak gazı çekmeye başladı. Araç içerisinde bir süre sonra biriken gaz, adeta bomba gibi patladı. Çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşatan patlama sesi sonrası durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, camları kırılmış ve kapıları açık olan otomobilde çakmak gazı tüplerine rastladı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilden 3 gencin çıkıp kaçtığını gördü. Yapılan araştırmada, gençlerin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.