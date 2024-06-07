Arafat öncesi son Cuma namazı! Hacı adayları akın akın Kabe’ye gitti...

YORULUNCA BABAMIN KUCAĞINDA DÖNÜYORUM



Aileleriyle birlikte tavaf eden çocuklar Kabe'de olmanın heyecanını yaşarken bazen de yorulup babalarının kucağında otele dönüyor. O çocuklardan biri 11 yaşındaki Filiz Ceylan. Ankara'dan geldiğini söyleyen Filiz, "Burada gündüzleri kreşte bazen oyun oynuyorum ama çoğu zamanda Kur'an okuyorum akşamları annem ve babamla tavafa gidiyorum. Kalabalık nedeniyle ikinci katta tavaf yapıyorum ama çok yoruluyorum dönüşte otele babamın kucağında dönüyorum. Heyecanla Arafat'a gitmeyi bekliyorum" dedi.





ONLAR KREŞTE BİZ TAVAFTAYIZ



4 yaşındaki Elif Sena, annesi Sümeyra Adıyaman ile birlikte tavaf ediyor. 7 yıl önce hac için başvuruda yaptıklarını belirten Sümeyra Adıyaman, "4 çocuğum var 3'ünü anneme bıraktım. Çocukla buraya gelirken çok tereddüt edip korkmuştum, endişeliydim. Kızım her yemeği yiyemiyor, tavaf yaparken nasıl yaparım diye düşünüyordum. 2'ni katta çocuk arabasıyla tavaf yapıyoruz. Oyun alanından çok memnunuz. Hocalarımız çok ilgileniyor onlar çocuklarla ilgilenirken biz de Kabe'yi tavafa gidiyoruz. Gelene kadar kızıma hep Kabe'yi anlattım. Bana hep 'Kabe'yi görünce sevinçten ağlayacağım' diyordu. Telbiyeyi de ezberledi ve Kabe'yi görünce çok heyecanlandı, kızım ve ben burada çok mutluyuz" diye konuştu.

KREŞ SAYESİNDE RAHAT İBADET EDİYORUZ



Biri 2,5 diğeri 6 yaşındaki evlatları ile birlikte kutsal topraklara gelen Nuri Babacan, "Çocuklarım Fatıma Zehra ve Mustafa Zahid, peygamberimizin ahlakıyla büyümesi için onları memlekette bırakmadım, birlikte geldik. Kabe'ye de birlikte gidiyoruz. Gündüz kreşte vakit geçirmeleri akşam ibadetlerimizi kolaylaştırıyor onlar da severek bizimle geliyor" ifadelerini kullandı.

Sedat Özaydın(44), 8 yıldır bekliyorduk 3 yaşındaki oğulum Ahmet Selim ile birlikte geldik. Kreş sayesinde ibadetimizi rahat yapıyoruz. Genç yaşta evladımızla hacca geldiğimiz için çok mutluyuz. Aileler de çekinmesin çocukları ile birlikte gelsin burada çocuklu ailelere kolaylık var" diye konuştu.

ÖMÜRLERİ BOYUNCA UNUTMAYACAKLAR



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş çocuklara birlikte lebbeyk duasını okudu. Çocuklarla etkinlik yaptı. Erbaş, çocuklara hediyeler dağıttı, sohbet etti. Erbaş, "Çocuk kafilesi projemiz iki yaşında. Bu proje bizim için mutluluk verici. Çocuklarıyla birlikte hacca gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Farklı illerde olmasına rağmen burada birleştirdiğimiz hacılarımızın çocuklarıyla bir aradayız. Hac süresi boyunca çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz. Başlarında Hoca hanımlar var. Hem temel dini bilgileri, öğretme noktasında hem de bu yaşlarda haccın önemi, haccın hikmetini anlatma noktasında güzel etkinlikler yapıyorlar. Hem Mekke'de hem Medine'de annelerinin, babalarının da rehberliğinde böyle bir uygulama yaptık. Aileler çok memnun. Çocukları bir yandan oyunlar oynatarak, mümkün olduğunca eğlendirmeye, mutlu etmeye, gayret ediyor. Ömürleri boyunca unutamayacakları zihinlerinde güzel izler bırakılmasına vesile olduğumuz bir etkinliktir bu etkinlik" dedi.



HEM OYUN HEM İBADET



Konularında eğitimli ve alanlarında tecrübeli personelin görev aldığı söz konusu alanlarda çocuklara Kur'an eğitimi, Siyer, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ailelerin onayıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında umre ibadeti, tavafın yanı sıra Arafat'ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor. Çocukların keyifli vakit geçirdikleri proje kapsamında çocuklu hacı adayları da rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyor.