’Aramızda kalsın’ diyerek 5 milyon lirasını aldılar

Konya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini ve bu bilgilerle dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek, 77 yaşındaki emekli öğretim üyesi A.V'yi 38 bin euro, 27 bin dolar ve 500 bin TL, toplamda ise yaklaşık 4 milyon 800 bin TL dolandıran Muhammed Ali Kızılkuyu (18) ve İbrahim Alkan (39), paralarla birlikte Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakaladı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SABAH ise mağdur A.V'nin ifadesine ulaştı. A.V., "Telefondaki kişi kendisini polis merkezinden Yusuf olarak tanıtıp, 'Eşinin ve senin telefon numaralarınızı ve kimlik bilgilerinizi kopyalamışlar. Yurtdışına sizin adınıza yüklü miktarda para çıkaracaklar. Olayla ilgili 16 mağdur var. Siz de mağdur olmayın ve bu konuşma aramızda kalsın. Eşinin değerli eşyası ne var' dedi. Ardından kimlik görüntüleri attılar. Bilgiler doğruydu ama fotoğraflar tutmuyordu. 'Evde bulunan paralar savcının dosyasına girmesi lazım' diyerek, fotoğrafını istedi. Ben de çekip gönderdim. 'Ankara'daki savcı seni tutuklayacak ama Konya'daki savcı senin masum olduğunu biliyor. Dediğimiz zaman paraları bize getireceksin' dediler. Parayı çantaya koyum taksiye bindim. Taksiciye bir şey söylemememi istediler. Şehir hastanesinin orada indim. 'Adliyeye girme, yarım saat sonra gelip paraları alırız' dediler. Gelen kişiye paraları elden teslim ettim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör