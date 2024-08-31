Aranan 25 suçlu kıskıvrak yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Fas, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere toplam 18 ülke tarafından Interpol kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 25 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Kasten Öldürme", "Dolandırıcılık", "Kara Para Aklama", "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" gibi suçlardan arama kayıtları olduğu tespit edildi.