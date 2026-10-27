Arazi kavgası kanlı bitti! Emekli polis, kardeşinin ailesine ateş açtı: Yeğeni öldü, kendisi intihar etti

Muş'un Hasköy ilçesinde iddiaya göre, emekli polis İrfan Buldu ile kardeşi Ersin Buldu arasında bir süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşandığı belirtildi. Bugün sabah saatlerinde Buldu, geldiği kardeşinin evinde tartışma çıktı. Eski polis İrfan Buldu, üzerindeki tabanca ile kardeşi ve ailesine peş peşe ateş etti.





Açılan ateş sonucu, Ersin Buldu, eşi ve çocuklarına peş peşe ateş açtı. Olayda 18 yaşındaki Eren Buldu hayatını kaybetti. İrfan Buldu aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı 3 kişiyi ilk müdahaleden sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.