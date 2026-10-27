Haberler Yaşam Haberleri Arazi kavgası kanlı bitti! Emekli polis, kardeşinin ailesine ateş açtı: Yeğeni öldü, kendisi intihar etti
Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:32

Arazi kavgası kanlı bitti! Emekli polis, kardeşinin ailesine ateş açtı: Yeğeni öldü, kendisi intihar etti

Muş’un Hasköy ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada emekli polis İrfan Buldu, kardeşi ve ailesine ateş açtı. Olayda 18 yaşındaki Eren Buldu hayatını kaybederken, İrfan Buldu aynı silahla yaşamına son verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MURAT YILDIRIM
Arazi kavgası kanlı bitti! Emekli polis, kardeşinin ailesine ateş açtı: Yeğeni öldü, kendisi intihar etti
  • ABONE OL

Muş'un Hasköy ilçesinde iddiaya göre, emekli polis İrfan Buldu ile kardeşi Ersin Buldu arasında bir süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşandığı belirtildi. Bugün sabah saatlerinde Buldu, geldiği kardeşinin evinde tartışma çıktı. Eski polis İrfan Buldu, üzerindeki tabanca ile kardeşi ve ailesine peş peşe ateş etti.



Açılan ateş sonucu, Ersin Buldu, eşi ve çocuklarına peş peşe ateş açtı. Olayda 18 yaşındaki Eren Buldu hayatını kaybetti. İrfan Buldu aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı 3 kişiyi ilk müdahaleden sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#MUŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi kavgası kanlı bitti! Emekli polis, kardeşinin ailesine ateş açtı: Yeğeni öldü, kendisi intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA