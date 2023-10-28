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Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:51

Arazi kavgasında kan aktı! Amcasına kurşun yağdırdı...

Malatya'da Çetin Gören ile amcası Celal Gören arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çetin Gören, silahı kaptı. Amcasına kurşun yağdırdı. Celal Gören, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DHA
Arazi kavgasında kan aktı! Amcasına kurşun yağdırdı...

Kan donduran cinayet sabah saatlerinde Malatya'da yaşandı. Çetin Gören ile amcası Celal Gören arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çetin Gören, yanında getirdiği tüfekle amcasına ateş etti.

Celal Gören kanlar içinde yere yığılırken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Celal Gören'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çetin Gören ise jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Celal Gören'in cenazesi, incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Arazi kavgasında kan aktı! Amcasına kurşun yağdırdı...
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