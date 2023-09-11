Ardahan Belediyesi önünde işten çıkarılma eylemi

Ardahan Belediyesi önünde ilginç bir olay yaşandı. 2 yıldır sigortasız çalıştığını sonradan işten atıldığımı söyleyen Burhan Uymaz isimli genç belediyenin önünde kendisini yakmak isterken polis müdahalesiyle kurtarıldı. Uymaz'ın tişörtünün yandığı öğrenildi. Genç polis tarafından ölümden kurtarıldı. Başkan Demir'in geçtiğimiz günlerde 7 personelin işine son verdiği belirtiliyor.

Ardahan Belediyesi önünde kendisini yakmak isterken üstündeki tişörtü yanan ve polislerce kurtarılan genç, "Ben evime ekmek götüremiyorum, cebimde bir liram yok. Benim ölmem mi gerekiyor. Bir sene boyunca belediyede yevmiyeci olarak çalıştım, parasız çalıştım, sigortam yoktu." dedi.