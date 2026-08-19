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Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:56

Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı: Girişe asılan o tabelayla uyardılar!

Ardahan'da yaşanan olayın ardından bir köy karantinaya alındı. Korkutan olaya böyle çözüm buldular... Mahallenin girişine asılan o tabelayla gelenleri böyle uyardılar. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Ardahan’da bir mahalle karantinaya alındı: Girişe asılan o tabelayla uyardılar!
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Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde bir büyükbaş hayvanın aniden rahatsızlanması üzerine işletme sahibi durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden veteriner hekimler, şüpheli sığırdan numune aldı. Alınan numuneler, incelenmek üzere Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Laboratuvarda yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla hayvanda kuduz virüsü bulunduğu kesinleşti.

O TABELAYI ASTILAR

Bunun üzerine harekete geçen Hayvan Sağlığı ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastalıklı hayvanı itlaf ederek, derin bir çukura gömdü. Halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla Gürçayır Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatan yetkililer, bölgeye hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı. Mahalle girişine de "Burada kuduz hastalığı var" tabelası asıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin virüsün kaynağını ve yabani hayvan temasını belirlemek amacıyla bölgedeki filyasyon ve aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ARDAHAN

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Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı: Girişe asılan o tabelayla uyardılar!
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