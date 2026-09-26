Ardahan’da feci kaza! Traktör ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre kaza, Ardahan yönünden Oltu istikametine seyir halinde olan bir minibüsün, Güzelsu Mahallesi mevkisinde yola dönüş yapmak isteyen bir traktörle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.