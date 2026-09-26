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Giriş Tarihi: 26.09.2026 13:55

Ardahan’da feci kaza! Traktör ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Oltu-Ardahan kara yolunda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Ardahan’da feci kaza! Traktör ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre kaza, Ardahan yönünden Oltu istikametine seyir halinde olan bir minibüsün, Güzelsu Mahallesi mevkisinde yola dönüş yapmak isteyen bir traktörle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.



OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.



2 YARALININ DURUMU CİDDİ

Yaralılar, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kolluk kuvvetleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, otoyoldaki ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Ekipler, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARDAHAN

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Ardahan’da feci kaza! Traktör ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!
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