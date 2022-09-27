Ardahan’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Ardahan deprem ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA

Ardahan deprem son dakika haberi gündem konusu oldu. Ardahan'ın Gölçe ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Böylece vatandaşların aklına yaşanan büyük depremler geldi. Vatandaşlar da son depremler listesini merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi!