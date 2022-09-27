Haberler Yaşam Haberleri Ardahan’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Ardahan deprem ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 27.9.2022 17:20 Son Güncelleme: 27.9.2022 17:31

Ardahan’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Ardahan deprem ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA

Gelen son dakika Ardahan deprem haberine göre Ardahan’ın Gölçe ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli’ye göre deprem, 5.0 şiddetine yaşandı. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı ve akıllarına o korkunç büyük büyük depremleri getirdi. Vatandaşlar böylece son depremler listesini merak etti. İşte Ardahan depremi sonrası AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Ardahan’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Ardahan deprem ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA

Ardahan deprem son dakika haberi gündem konusu oldu. Ardahan'ın Gölçe ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Böylece vatandaşların aklına yaşanan büyük depremler geldi. Vatandaşlar da son depremler listesini merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi!

ARDAHAN'DA KORKUTAN DEPREM

#DEPREM

BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

27.09.2022, 17:08:30 TSİ

Büyüklük: 5.0

Derinlik: 3.2 km

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Ardahan’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Ardahan deprem ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA
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