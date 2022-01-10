Ardahan’ın tarım ve hayvancılığına bilimsel atılım

Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün en potansiyelli illerinden olan Ardahan, yeni bir atılımla sektörün yeniden eski günlerdeki gibi gelişimini yapmak istiyor. Sürekli göç veren ve her geçen yıl tarım ve hayvancılık verilerinde geriye giden Ardahan, Ardahan Üniversitesinin teklifi ile Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü kurulmasını bekliyor.

Tarım ve Hayvancılık alanında bilimsel çalışmaların yapılacağı, Hayvan hastanelerinin kurulacağı, sorunlara bilimsel metotlarla çözüm bulunacağı enstitü, YÖK Başkanı Prof.Dr.Erol Özvar'ın da katılımı ile yeniden masaya yatırıldı. Rektör Mehmet Biber tarafından yapılan sunumla, bölgedeki potansiyelin açığa çıkması ve istihdama sağlayacağı katkılar paydaş kuruluşlarla konuşuldu. Üniversite senatosunda gerçekleştirilen toplantıda Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Biber, bir sunum yaparak bölgeye sağlayacağı katkıları anlattı.

İl Tarım Müdürlüğü ve bölge kalkınma ajanslarının da hazır bulunduğu toplantıda, enstitünün kurulması halinde potansiyelin nasıl değerlendirileceği de tartışıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölgeler arası iktisadi eşitsizliğin üniversiteler tarafından azaltılabileceğini ve Ardahan Üniversitesi'nin bu eşitsizliği gidermede stratejik bir konumda olduğunu belirtti. Kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların ve Ardahan Üniversitesi'nin birlikte gerçekleştirdiği çalışmaların Ardahan'ın yakın gelecekteki inkişafı için çok önemli olduğuna vurgu yapan YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurulunun bölge üniversitelerinin bölgenin iktisadi gelişimine katkı sağlama ve refahı arttırma noktasında yaptığı çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

SEKTÖRÜN SORUNLARINA BİLİMSEL YAKLAŞILACAK

Kurulumu için YÖK'e başvuru yapıldığını söyleyen Rektör Mehmet Biber, SABAH'a yaptığı açıklamada bölgenin tarım ve hayvancılık konusunda çok ciddi katkıların sağlanacağını ifade etti. Rektör Biber; "Ardahan tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin en potansiyelli illerinin başında geliyor. Gerek mera alanlarının fazlalığı gerekse geçmişten gelen bir hayvancılık ve tarım geleneği, bölgede çok önemli bir potansiyelin varlığını ortaya çıkarıyor. Üniversite olarak bu potansiyelin ortaya çıkması ve Ardahan'ın gelişimine katkı sağlamak için bu enstitünün önemli olduğunu biliyoruz. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Üniversite bünyesinde doğrudan lisansüstü programları barındıracak olan bu enstitünün kurulması ile başta kamu kurumlarında olmak üzere diğer birliklerdeki veteriner ve ziraat mühendislerinin lisansüstü eğitimleri sağlanacak. İlde yaşanan her sorun bir tez konusu olarak sahada ele alınacak ve çözüm önerileri sunulacaktır. Bu amaçla 2019 yılında senato kararı alarak YÖK'e Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü'nün kurulmasını teklif etmiştik. Üniversite olarak bu teklifimizi güncelleyip toplantının ardından yeniden YÖK'e gönderdik. Toplantıda neredeyse tüm paydaşlarımız hazır bulundu. Çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Teklifimizin kabul edilerek ilgili enstitünün kurulması hâlinde, bahsi geçen sorunlar konusunda yapılacak bilimsel faaliyetlerin bölgenin kalkınmasında önemli roller alacağını düşünüyoruz." dedi.

"BELEDİYE OLARAK TAM DESTEK VERİYORUZ"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, YÖK'e başvurusu yapılan enstitünün çok olumlu olduğunu ve gerçekleşmesi halinde bir çok güzel sonuçların çıkacağını söyledi. Başkan Demir; "Ardahan, ülkemizin en güzel tarım ve hayvancılık yapılacağı yerlerden biri. Eşsiz meralar ve kaliteli yaylaları ile tarım ve hayvancılık sektöründe büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli kullanmak çok önemli. Ardahan'ımızda insanların başka illere gitmemeleri için burada ekonomik olarak bir avantaj sağlaması lazım. Bunu yapacağımız en iyi alan tarım ve hayvancılık alanı. Maalesef her geçen yıl azalan çiftçilerimizi artırmakta bilimsel sebeplerle alakalıdır. Neden yapılamıyor, ne kadar yapılabilir, neler yapılabilir gibi sorulara bizlerin bilimsel olarak yanıtlar bulması gerekiyor ki bu sorunu halledelim. Ardahan Üniversitesinin YÖK'e yaptığı enstitü başvurusunu çok olumlu buluyoruz. Ardahan Belediyesi olarak bu enstitünün destekçisi olacağız. Ardahan'ımızın tarım ve hayvancılıkta çok daha ileri bir noktaya taşınması ülkemizin de hayrına bir atılımdır. Bunun için Belediye olarak yararlı tüm çalışmanın paydaşı olacağız. İnşallah planlanan enstitü ile bölgedeki tarım ve hayvancılık alanında çalışmalar daha bilimsel bir halde ele alınacak. Burada hem verimliliğin artması hem de göç olayının engellenmesi için birçok çalışmalara imza atılacağı kanaatindeyim. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.