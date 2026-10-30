Ardeşen Belediyesine çöp cezası

Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünün ihbarı değerlendirmesi sonucu Fırtına deresi üzerinde çöp döktüğü belirlenen CHP'li Ardeşen Belediyesine 2.3 Milyon TL ceza kesildi. Yapılan açıklamada "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Rize Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığı, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Yapılan tespitte Ardeşen Belediyesi çöp kamyonunun Fırtına deresi üzerinde çöp döktüğü belirlendi. Ardeşen Belediyesine 2 milyon 346 bin lira idari para cezası uyguladı.