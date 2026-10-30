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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:33

Ardeşen Belediyesine çöp cezası

Turizm bölgelerinden biri olan Fırtına deresi üzerinde çöp döktüğü tespit edilen Ardeşen Belediyesine Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünce ceza kesildi.

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MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Ardeşen Belediyesine çöp cezası
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Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünün ihbarı değerlendirmesi sonucu Fırtına deresi üzerinde çöp döktüğü belirlenen CHP'li Ardeşen Belediyesine 2.3 Milyon TL ceza kesildi. Yapılan açıklamada "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Rize Ardeşen Belediyesi'nin eylül ayı boyunca belediyenin aktarma istasyonuna hiç çöp bırakmadığı, Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Yapılan tespitte Ardeşen Belediyesi çöp kamyonunun Fırtına deresi üzerinde çöp döktüğü belirlendi. Ardeşen Belediyesine 2 milyon 346 bin lira idari para cezası uyguladı.

#ARDEŞEN
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Ardeşen Belediyesine çöp cezası
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