Arefe Günü çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar: Arefe Günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur?

Ramazan ayının son gününü en verimli şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, Arefe Günü çekilecek zikirler ve tesbihler için araştırmalara başladı. Bayramı müjdeleyen arefe gününü ve gecesini ibadetle, duayla ve istiğfarla geçirmenin önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyen İslam alemi, Arefe Günü zikirleri ve tesbihleri nelerdir, hangi dualar okunur gibi sorulara ilişkin yanıt arıyor. Bu gece kaç tane İhlas okunacağı, hangi duaların tekrar edileceği merak ediliyor. İşte Arefe Günü çekilecek zikirler, tesbihler ve esmalar…
AREFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER VE ESMALAR ÇEKİLMELİ?
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
1. İhlâs Suresi
2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.
AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:
"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."
"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."
"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.
AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?
Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.
AREFE GÜNÜ DUASI NASIL YAPILIR?
Peygamber Efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur. Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.
Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.