AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

''Arefe günü hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

Arefe günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı arefe günü, bu yıl 8 Temmuz'da idrak edilecek. Dolayısıyla 8 Temmuz Cuma arefe gününde eczaneler, ASM'ler (Sağlık Ocağı), hastaneler ve poliklinikler yarım gün hizmet verecek ve 13.00'e kadar açık olacak.