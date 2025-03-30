Arefe günü kanlı pusu! 17 yaşındaki Aber’i sokak ortasında otomatik silahla taradılar!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aber Karademir arkadaşıyla birlikte otomobile binerek cadde üzerinde seyretmeye başladı.
Bir süre sonra duran otomobilin yanına cip yaklaştı. Araçtan inen maskeli 2 saldırgan otomatik silahla 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KANLI SUİKAST
Saldırının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak bulunan Karademir'i yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Kağıthane'de kan donduran cinayet kamerada | Video
Hemen ameliyata alınan Karademir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları ise hastaneye geldi.
OTOMATİK SİLAHLA TARADILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının yapıldığı aracın plakası tespit edildi. Saldırganları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek kapattığı caddede, olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1 saat çalışma yaptı.
Çalışmaların ardından kovanlar delil torbasına konularak emniyete götürüldü. Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.