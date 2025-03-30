Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü kanlı pusu! 17 yaşındaki Aber'i sokak ortasında otomatik silahla taradılar!
Giriş Tarihi: 30.3.2025 08:56 Son Güncelleme: 30.3.2025 09:28

Arefe günü kanlı pusu! 17 yaşındaki Aber'i sokak ortasında otomatik silahla taradılar!

İstanbul Kağıthane’de arefe günü yaşanan suikastte 17 yaşındaki Aber Karademir’in içinde bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutukladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken olay yerinde 13 kovan bulundu. Polisin saldırıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Arefe günü kanlı pusu! 17 yaşındaki Aber’i sokak ortasında otomatik silahla taradılar!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aber Karademir arkadaşıyla birlikte otomobile binerek cadde üzerinde seyretmeye başladı.

Bir süre sonra duran otomobilin yanına cip yaklaştı. Araçtan inen maskeli 2 saldırgan otomatik silahla 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KANLI SUİKAST

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak bulunan Karademir'i yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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Hemen ameliyata alınan Karademir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları ise hastaneye geldi.

OTOMATİK SİLAHLA TARADILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının yapıldığı aracın plakası tespit edildi. Saldırganları yakalamak için ise çalışma başlatıldı.Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek kapattığı caddede, olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1 saat çalışma yaptı.

Çalışmaların ardından kovanlar delil torbasına konularak emniyete götürüldü. Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Arefe günü kanlı pusu! 17 yaşındaki Aber'i sokak ortasında otomatik silahla taradılar!
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