Arefe günü kanlı pusu! 17 yaşındaki Aber’i sokak ortasında otomatik silahla taradılar!

KANLI SUİKAST

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak bulunan Karademir'i yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.