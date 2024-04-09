Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe Günü bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte çalışma saatleri

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı PTT ve kargoların çalışma saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bayram öncesi paket bekleyenler konuya dair firma açıklamalarını yakın takibe aldı. 9 Nisan 2024 bugün kargolar kaça kadar açık, PTT tatil mi soruları yanıt arıyor. Açıklama gelmeyen firmalar için önceki bayram mesai saatleri kontrol ediliyor. Peki, arefe günü kargolar tatil mi, çalışıyor mu, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapıyor mu?