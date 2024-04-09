Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe Günü bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte çalışma saatleri

Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı PTT ve kargoların çalışma saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bayram öncesi paket bekleyenler konuya dair firma açıklamalarını yakın takibe aldı. 9 Nisan 2024 bugün kargolar kaça kadar açık, PTT tatil mi soruları yanıt arıyor. Açıklama gelmeyen firmalar için önceki bayram mesai saatleri kontrol ediliyor. Peki, arefe günü kargolar tatil mi, çalışıyor mu, PTT, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras kargo dağıtım yapıyor mu?
9 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde eda edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Bu sebeple bugün kargolar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo dağıtım yapacak mı merak ediliyor.
İşte kargoların çalışma saatleri 2024…
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
9 Nisan Salı arefe günü yarım gündür. Buna göre bugün kargoların öğle saatlerine kadar dağıtımda olması bekleniyor. Ancak kargo şirketlerine göre çalışma saatleri farklılık gösteriyor. Tam gün çalışan firmalar da olabiliyor.
PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 9 Nisan Arefe günü hizmet vermeyecek.
KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU, PTT TATİL Mİ?
Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde kapalı olacak.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
PTT kamu kurumu olduğundan resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple PTT Kargo Bayram boyunca çalışmayacak.
Ancak bazı kargo firmalarının çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle firmaların müşteri hizmetlerine bağlanarak teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirsiniz.
KARGO ŞİRKETLERİ TELEFON NUMARALARI
Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
MNG Kargo: Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.
Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.