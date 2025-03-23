AREFE TARİHİ 2025: Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşan vatandaşlar, bayram tatili için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Bayram tarihine dair merak edilenler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Arefe Günü tarihi de yer alıyor. Bayram tatilini planlamak isteyenler, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe Günü tarihi…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı Arefesi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü olacak. Yani 29 Mart'ta Ramazan'ın son orucu tutulacak. Bu özel gün, bayram öncesi son hazırlıkların yapıldığı ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönem olarak müslümanlar tarafından kutlanacak.