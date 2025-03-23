AREFE TARİHİ 2025: Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşan vatandaşlar, bayram tatili için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Bayram tarihine dair merak edilenler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Arefe Günü tarihi de yer alıyor. Bayram tatilini planlamak isteyenler, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe Günü tarihi…
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan Bayramı Arefesi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü olacak. Yani 29 Mart'ta Ramazan'ın son orucu tutulacak. Bu özel gün, bayram öncesi son hazırlıkların yapıldığı ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönem olarak müslümanlar tarafından kutlanacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek. Arife gününün yarım gün tatil olması sebebiyle bayram tatili Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve Salı günü sona erecek. Bu sene bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatil süresi uzatılmayacak.