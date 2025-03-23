Haberler Yaşam Haberleri AREFE TARİHİ 2025: Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 23.3.2025 21:37

AREFE TARİHİ 2025: Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

2025 Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürerken, bayram arefesi tarihi de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın arefe günü belli oldu. Bu özel günde, hayır işlemek, sevdiklerimizi ziyaret etmek ve bayram için ruhsal hazırlıklar yapmak geleneksel olarak önemli bir yer tutar. Peki, bu sene Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

AREFE TARİHİ 2025: Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşan vatandaşlar, bayram tatili için hazırlıklarını hızlandırmaya başladı. Bayram tarihine dair merak edilenler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Arefe Günü tarihi de yer alıyor. Bayram tatilini planlamak isteyenler, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe Günü tarihi…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı Arefesi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü olacak. Yani 29 Mart'ta Ramazan'ın son orucu tutulacak. Bu özel gün, bayram öncesi son hazırlıkların yapıldığı ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir dönem olarak müslümanlar tarafından kutlanacak.

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek. Arife gününün yarım gün tatil olması sebebiyle bayram tatili Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve Salı günü sona erecek. Bu sene bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatil süresi uzatılmayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
AREFE TARİHİ 2025: Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz