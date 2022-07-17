Sokak provokatörü Arif Kocabıyık’ın “sahtekâr” dediği kişi cerrah çıktı! Sert tepki...

Sokak röportajları ile bilinen Arif Kocabıyık, Op. Dr. Salih Selman'ın Bekir Develi'nin programına katılarak açık kalp ameliyatı yaptığını anlattığı videoyu sosyal medyadan paylaşarak "15 Temmuz'da birisi uçağa kafa atar birisi açık kalp ameliyatı yapar ulan ne sahtekâr bu tipler ya" ifadelerini kullandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine engel olan halkı küçümsemek maksadı güttüğü anlaşılan Kocabıyık'ın genel cerrah Dr. Salih Selman'ın anlatısının yer aldığı videoyu sosyal medyadan paylaşıp sakallı ve cübbeli olduğu için "sahtekâr" diyerek alay etmesi tepkilere neden oldu.
DOKTOR OLDUĞUNU SAKLADI, ALAY ETTİ
Alay ettiği kişinin doktor olduğunu saklayan Kocabıyık'a sosyal medyadan Dr. Salih Selman'ın genel cerrah olduğu, üç dil bildiği, hafız olduğu ve bir bilim insanı olduğu hatırlatıldı. Buna rağmen sosyal medya hesabı Twitter'daki alaycı ve küçümseyici iletisini kaldırmayan Kocabıyık'a tepkilerin ardı arkası kesilmedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "MÜTHİŞ BİR CERRAHTIR GERÇEKTEN"
Dr. Tülin Karabeyoğlu de tepki gösterenlerden oldu. Karabeyoğlu, Kocabıyık'ın alaycı ve çirkin paylaşımına sosyal medyadan tepki göstererek tanıklığını paylaşarak "Bu anlattığı vakada asistan bendim. Bıçaklama değil şişlemeydi vaka. Genç bir çocuk 25 yaşlarında. Haseki devlet acil cerrahide yaptı müdahaleyi, toraksin bir ucundan tutup germesine yardım edenlerdenim, müthiş bir cerrahtır gerçekten. Eşi de çok iyi bir kadın doğumcudur. Gerçekten de olağanüstü tevazu sahibidir, bakmayın böyle basit anlattığına. O teşhisi saniyeler içinde kolay koyamazsınız. 2 mm'lik şiş izini yakaladı koltuk altına doğru" ifadelerini kullandı.
"CAHİL CESARETİYLE DİL UZATABİLİYOR"
Sosyal medyada ise Kocabıyık'ın paylaşımına tepki gösterenlerden biri de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) İstanbul Milletvekili Erol Kaya oldu. Kaya resmi Twitter hesabından, "Kendini bilmezin biri Genel cerrah, hafız, 3 dil bilen bir bilim insanına cahil cesaretiyle dil uzatabiliyor. Ve cahiller sürüsü de bunu alkışlıyor. Çok yazık" ifadelerini kullandı.
"SAVAŞ AFET BÖLGELERİNDE GÖNÜLLÜ DOKTORLUK YAPIYOR"
İletişim Uzmanı Sevda Türküsev de tepki gösterenlerdendi Türküsev: "Doktorun hayatına bakabilseniz, göreceksiniz! Fakat gönlü gözü nankörler görmezler; Dr. Salih Selman: Saint-Joseph Fransız Lisesi eğitimli. Çapa Tıp Fakültesi mezunu cerrah. 3 dil biliyor. 40 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuş. Savaş afet bölgelerinde gönüllü doktorluk yapıyor" dedi.
"MUHTEMELEN ONA NORMAL GELİYOR ŞOFÖRÜN ARABA KULLANMASI GİBİ 'ÖNYARGI' İSE BİZİ YANILTIYOR"
Serhat Can isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Çok normal gibi anlattığı için insana tuhaf geliyor ama adam gerçekten cerrah. Muhtemelen ona normal geliyor şoförün araba kullanması gibi "önyargı" ise bizi yanıltıyor maalesef" yorumunda bulundu.
"SAHTEKÂR' DEDİĞİ DE KENDİSİ OLUYOR"
Gazeteci Türker Akıncı ise tepkisini sert dile getirenlerdendi Akıncı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salih Selman sırf sakallı ve cübbeli diye güya yermeye çalıştı. Oysa Salih Selman; Operatör Doktor. Saint Joseph ve İstanbul Tıp'ı bitirmiş bir genel cerrah. Ödüller aldı, yayınlara imza attı. 3 yabancı dil biliyor "Sahtekâr" dediği de kendisi oluyor" ifadelerini de kullandı.
"ÜLKESİNİN DİNDAR VE SAKALLI BİR DOKTORU..."
Ahmet Selim Özkan isimli sosyal medya kullanıcısı da sosyal medya hesabından Kocabıyık'a şöyle tepki gösterdi: "Dr. House dizisini ağzı açık izleyenler ülkesinden üstelik dindar ve sakallı bir doktor anlatınca sahtekâr muamelesi yapıyorlar. Hâlbuki bu yaşananlar bizler için hayatın rutinlerinden ibaret... Üstelik Dr. Tülin Karabeyoğlu gibi şahidi de çok... Değil mi Dr. Salih Selman."
"DR. HOUSE OLSA DİZİ DİYE İZLERSİNİZ"
Gazeteci Ersoy Dede ise Dr. Salih Selman'a destek verip "Dr. House olsa dizi diye izlersiniz… İyi ki varsın Salih Selman Hoca" derken, Gazeteci Erem Şentürk, "Salih Selman hoca saygın bir cerrahtır. Örnekliği ile de hayranlık uyandıran şahane bir insandır. Bankamatik fareleri, komplocu şarlatanlar ve kaldırımlarda ezotorizm zırvaları satan medya maymunlarının saldırıları bizim gözümüzde hocamız için ancak sağlama olur" ifadelerini kullandı.
"BU ÜLKEDEKİ İSLÂM DÜŞMANLIĞI BATI'DAKİNE RAHMET OKUTUYOR GERÇEKTEN!"
Yazar Yusuf Kaplan ise resmi Twitter hesabından tepkisini şöyle dile getirdi: "Mü'min bir hekime, Salih Selman'a saldırmanın dayanılmaz hafifliği! * Saldırdıkları kişi Saint-Joseph Lisesi ve Çapa Tıp mezunu, başarılı bir genel cerrah. Hikmet sahibi güzel bir hekim. * Bu ülkedeki İslâm düşmanlığı Batı'dakine rahmet okutuyor gerçekten!"
"SAKALLI, ŞALVARLI, CÜBBELİ OLDUĞU İÇİN 25 YILDIR KAMUDA VAR OLMA MÜCADELESİ VERİYOR"
Yazar Esra Elönü de bundan yıllar önce Selman hakkında bir paylaşım yapmıştı. Elönü sosyal medya hesabından Selman hakkındaki bir haberi paylaşarak, "Saint-Joseph mezunu, cerrah, hafız, güreşçi, 3 lisan bilen Salih Selman… Sakallı, şalvarlı, cübbeli olduğu için 25 yıldır kamuda var olma mücadelesi veriyor" demişti.
"GİYİMİNDEN DOLAYI VASIFSIZ BİR BANKAMATİK…"
Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki ise şu yorumda bulundu: "Salih Selman. Doktor. Çapa Tıp mezunu, cerrah. Üç dil biliyor. Hafız. Savaş ve afet bölgelerinin gönüllü doktoru. Giyiminden dolayı vasıfsız bir bankamatik faresinin tahkirine maruz kalıyor ve bunlara prim verenlerde tık yok! Taşıdıkları ruhun insana ait olduğunu düşünmüyorum."
"İSLAM VE KÜLTÜRÜ İLE BARIŞIK DOKTOR İSTEMİYORLAR"
Yazar Mustafa Güldağı şu şekilde yorumda bulundu: "Doktor Salih Selman Hoca'yı dini, kültürü, milletinin değerleri ile barışık olduğu için sevmiyorlar. İslam ve kültürü ile barışık doktor istemiyorlar. Kaşıntıları bundan. Bilinçaltlarında olan bu. Dr. Salih Selman adamdır. Alanında deryadır. Dert, dava sahibidir Dr. Salih Selman."
"GÖRÜNÜŞÜNDEN DOLAYI TAHKİR ETMEYE ÇALIŞTI"
Gazeteci Ersin Çelik de Kocabıyık'a tepki gösterenlerden oldu. Çelik sosyal medya hesabından, "Bir bankamatik faresinin görünüşünden dolayı tahkir etmeye çalıştığı Dr. Salih Selman: Saint-Joseph Fransız Lisesi eğitimli. Çapa Tıp mezunu cerrah. Üç dil biliyor. 40 yaşından sonra Kur-an'ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuş. Savaş ve afet bölgelerinde gönüllü doktorluk yapıyor" dedi.
İTÜ'DEN AÇIKLAMA: KINIYORUZ
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), misafir araştırmacılarıyla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri üzülerek gördüklerini, bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınadıklarını bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İTÜ'nün içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programı dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırdığı belirtildi.
Açıklamada "İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz" denildi.
PAYLAŞIMINI SİLMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Yazar Ramazan Kurtoğlu'nun da aynı şekilde Dr. Salih Selman'ın cerrah olarak müdahale ettiği bir vatandaşla olan anısını anlattığı videoyu paylaşarak alaycı bir üslup kullanarak tiye alması sosyal medyadan tepki gösterildi. Ama gelen tepkilere rağmen paylaşımının silmemesi dikkat çekti.
BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR'DAN TEPKİ
Konuyla ilgili belgeli bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da "Algı yapacağız diye İTÜ'yü dünyaya böyle lanse edemezsiniz." ifadesini kullandı.
İTÜ Makina Fakültesi— Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) July 17, 2022
31 Prof.Dr
17 Doç.Dr
22 Dr.Öğr.Üyesi
46 Arş Grv
3 misafir öğr Gör var.Bunlar da dünyanın her üniv'de olduğu gibi dönemsel konusunda uzman geçici olarak gelmiş kişilerdir. Algı yapacağız diye İTÜ'yü dünyaya böyle lanse edemezsiniz.https://t.co/m37lRorish https://t.co/h9v29ZVz4Z pic.twitter.com/YRURMuj2eQ