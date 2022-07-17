Sokak provokatörü Arif Kocabıyık’ın “sahtekâr” dediği kişi cerrah çıktı! Sert tepki...

"SAKALLI, ŞALVARLI, CÜBBELİ OLDUĞU İÇİN 25 YILDIR KAMUDA VAR OLMA MÜCADELESİ VERİYOR"

Yazar Esra Elönü de bundan yıllar önce Selman hakkında bir paylaşım yapmıştı. Elönü sosyal medya hesabından Selman hakkındaki bir haberi paylaşarak, "Saint-Joseph mezunu, cerrah, hafız, güreşçi, 3 lisan bilen Salih Selman… Sakallı, şalvarlı, cübbeli olduğu için 25 yıldır kamuda var olma mücadelesi veriyor" demişti.

"GİYİMİNDEN DOLAYI VASIFSIZ BİR BANKAMATİK…"

Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki ise şu yorumda bulundu: "Salih Selman. Doktor. Çapa Tıp mezunu, cerrah. Üç dil biliyor. Hafız. Savaş ve afet bölgelerinin gönüllü doktoru. Giyiminden dolayı vasıfsız bir bankamatik faresinin tahkirine maruz kalıyor ve bunlara prim verenlerde tık yok! Taşıdıkları ruhun insana ait olduğunu düşünmüyorum."

"İSLAM VE KÜLTÜRÜ İLE BARIŞIK DOKTOR İSTEMİYORLAR"

Yazar Mustafa Güldağı şu şekilde yorumda bulundu: "Doktor Salih Selman Hoca'yı dini, kültürü, milletinin değerleri ile barışık olduğu için sevmiyorlar. İslam ve kültürü ile barışık doktor istemiyorlar. Kaşıntıları bundan. Bilinçaltlarında olan bu. Dr. Salih Selman adamdır. Alanında deryadır. Dert, dava sahibidir Dr. Salih Selman."

"GÖRÜNÜŞÜNDEN DOLAYI TAHKİR ETMEYE ÇALIŞTI"

Gazeteci Ersin Çelik de Kocabıyık'a tepki gösterenlerden oldu. Çelik sosyal medya hesabından, "Bir bankamatik faresinin görünüşünden dolayı tahkir etmeye çalıştığı Dr. Salih Selman: Saint-Joseph Fransız Lisesi eğitimli. Çapa Tıp mezunu cerrah. Üç dil biliyor. 40 yaşından sonra Kur-an'ı Kerim'i ezberleyip hafız olmuş. Savaş ve afet bölgelerinde gönüllü doktorluk yapıyor" dedi.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA: KINIYORUZ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), misafir araştırmacılarıyla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri üzülerek gördüklerini, bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınadıklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İTÜ'nün içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programı dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırdığı belirtildi.

Açıklamada "İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz" denildi.

PAYLAŞIMINI SİLMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yazar Ramazan Kurtoğlu'nun da aynı şekilde Dr. Salih Selman'ın cerrah olarak müdahale ettiği bir vatandaşla olan anısını anlattığı videoyu paylaşarak alaycı bir üslup kullanarak tiye alması sosyal medyadan tepki gösterildi. Ama gelen tepkilere rağmen paylaşımının silmemesi dikkat çekti.

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR'DAN TEPKİ

Konuyla ilgili belgeli bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da "Algı yapacağız diye İTÜ'yü dünyaya böyle lanse edemezsiniz." ifadesini kullandı.